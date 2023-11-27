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هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال خالد القبي

Publié le Lundi 27 Novembre 2023 - 12:33 قراءة: 0 د, 18 ث
      
باشرت صباح اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف قضية تعلقت بحصول رجل الأعمال خالد القبي على قرص بنكي دون ضمانات مالية وفق ما ورد في ملف القضية.
وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وطلب محاميه مزيد التاخير فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة جانفي المقبل .


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