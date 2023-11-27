الناطقة باسم أعوان هيئة مكافحة الفساد: 'لم نباشر عملنا ولم نتلقّ رواتبنا منذ 2021'

قالت الناطقة باسم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حنان المداغي، اليوم الاثنين، إنّ "الأعوان لم يُباشروا عملهم ولم يتلقّوا رواتبهم منذ 2021"، مُشيرة إلى أنّ "مقرّات الهيئة مغلقة رغم أنّ الميزانية تمّ رصدها".



وأضافت المداغي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "الأعوان يعملون في الهيئة بصفة تعاقديّة ولم يتمّ إعلامهم بنهاية عقودهم"، لافتة إلى أنّ بعض الموظفين قاموا باللّجوء إلى القضاء، وذلك في ظلّ غياب قرار يُفيد بأنّ الهيئة تمّ إغلاقها". وأوضحت المداغي، أنّ الوثائق الخاصة بالمواطنين موجودة في المقرّات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أنّه تمّ مُؤخّرًا إغلاق المقرّات الجهويّة للهيئة ونقل الملفات والوثائق لأرشيف الولاية، وهو ما يُجرّدها من السّريّة ويجعلها مُتاحة للجميع".





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وأكّدت المتحدّثة أن "174 إطارًا وعونًا ينتمون لهيئة مكافحة الفساد، يسعون إلى حلّ هذا الإشكال من خلال قيامهم بوقفات إحتجاجية، إلى جانب مراسلة رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب لضمان حقوق الموظّفين"، وفق تأكيدها.

وأكّدت المتحدّثة أن "174 إطارًا وعونًا ينتمون لهيئة مكافحة الفساد، يسعون إلى حلّ هذا الإشكال من خلال قيامهم بوقفات إحتجاجية، إلى جانب مراسلة رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب لضمان حقوق الموظّفين"، وفق تأكيدها.