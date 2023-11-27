النائبة السابقة لطيفة الحباشي تعلن رفع تحجير السفر وتمكينها من السفر للعلاج من مرضها الخطير بالخارج ‎

قرر اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستجابة لمطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل محامي النائبة السابقة والمحامية لطيفة الحبّاشي، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، في علاقة بجلسة" افتراضية" عقدها عدد من نواب البرلمان السابق للتداول في الاجراءات الدستورية والمراسيم الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.



وأعلنت الاثنين 27 نوفمبر، النائبة السابقة لطيفة الحباشي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك رفع تحجير السفر عليها وتمكينها من السفر للعلاج من مرضها الخطير بالخارج وتحديدا في بلجيكيا.





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وكانت لطيفة الحباشي أطلقت صباح الاثنين نداء استغاثة عبر اذاعة أي أف ام للمطالبة برفع تحجير السفر مشيرة الي ان عميد المحامين كان تقدم بمطلب في الغرض منذ يوم الخميس الماضي لعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف المتعلق بجلسة مجلس النواب الافتراضية في مارس 2022.



وكانت لطيفة الحباشي أطلقت صباح الاثنين نداء استغاثة عبر اذاعة أي أف ام للمطالبة برفع تحجير السفر مشيرة الي ان عميد المحامين كان تقدم بمطلب في الغرض منذ يوم الخميس الماضي لعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف المتعلق بجلسة مجلس النواب الافتراضية في مارس 2022.