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التويتي: سيتم عقلنة سعر معجون الطماطم خلال الشهر القادم

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشف مدير عام المراقبة الاقتصادية في وزارة التجارة حسام الدين التويتي في مداخلة على قناة التاسعة أنه سيتم عقلنة سعر معجون الطماطم خلال الشهر القادم.
واضاف "سنتوجّه نحو تمييز تعليب بعض المواد الموجّهة للاستهلاك العائلي و الاستهلاك الصناعي".
وتابع " ليس هنالك لوبيات اقتصادية أقوى من الدولة التونسية" مضيفا " سعر الطماطم انخفض وسنعدل الثمن".


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