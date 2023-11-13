التويتي: سيتم عقلنة سعر معجون الطماطم خلال الشهر القادم

كشف مدير عام المراقبة الاقتصادية في وزارة التجارة حسام الدين التويتي في مداخلة على قناة التاسعة أنه سيتم عقلنة سعر معجون الطماطم خلال الشهر القادم.واضاف "سنتوجّه نحو تمييز تعليب بعض المواد الموجّهة للاستهلاك العائلي و الاستهلاك الصناعي".وتابع " ليس هنالك لوبيات اقتصادية أقوى من الدولة التونسية" مضيفا " سعر الطماطم انخفض وسنعدل الثمن".