المهدية: الإطاحة ب منظمين و4 مشاركين في عملية تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، عن الإطاحة بمنظمين و04 مشاركين في عملية تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة في الحاجب بولاية المهدية .

وبينت أنه في نطاق التصدي لجميع مظاهر الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام والجرائم المنظمة وخاصة ظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، توفرت معلومات لدى إطارات وأعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من شواطئ جهة الحاجب المهدية.



وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، أمكن التعرف وتحديد مكان تحفي مجموعة الأشخاص داخل منزل كائن بجهة الحاجب على ملك شخص، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تمت بمعية أعوان دورية فرقة الطريق العمومي بالمهدية من مداهمة المنزل المذكور أين تم العثور بداخله على 04 أشخاص وبتفتيش المنزل أمكن العثور ايضا على محركين بحريين وزورق بحري مطاطي ابيض اللون ومضخة هواء وحقيبتين يدويتن تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.



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وبمواصلة التحريات بخصوص مكان تواجد صاحب المنزل أمكن تحديد مكانه ونصب كمين محكم له والقبض عليه بجهة الحاجب في وقت وجيز، للعرض ثم تقديم جميع الأطراف والمحجوز الى مقر الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية لاجراء ما يتعين في الشان كما ثبت بعرض هويات المعنيين على الناظم الالي ان أحدهم محل منشوري تفتيش لفائدة مركز الامن الوطني بالمهدية المدينة من اجل "إهمال عيال".



وبسماع صاحب المنزل اعترف أن المحجوز الذي تم العثور عليه بمنزله يخصه قام بشرائه من نفر يجهله أصيل مدينة طبلبة عن طريق شخص آخر، وهو من تولى التنسيق مع ذوي الشبهة الذين تم ضبطهم، إضافة تسلمه مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 2000 دينار و7500 دينار للتحضير لعملية الاجتياز خلسة نحو الفضاء الأوروبي وقام بإيوائهم إلى حين حلول موعد الانطلاق وهو ما أكده بقية المظنون فيهم في سماعاتهم مُقرّين بتسليمه مبالغ مالية لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة معية نفر آخر تم ضبطه معهم.



وبمراجعة النيابة العمومية بالمهدية وإعلامها بالحيثيات أذنت بفتح محضر بحث موضوع "تكوين وفاق تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة" والاحتفاظ بجميع المظنون فيهم وحجز كل المعدات المتمثلة في الزورق البحري ومضخة الهواء و02 محركات بحرية والهواتف الجوالة والأبحاث مازالت متواصلة.