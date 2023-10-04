سعيدان: 'كلفة الانتدابات بالشهائد المزوّرة تصل إلى 3 مليار دينار سنويًّا'

أكد الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان، اليوم الأربعاء، أنّ "كلفة الانتدابات بالشهائد المزورة تصل الى 3 مليار دينار سنويًّا"، مُشيرًا إلى أنّه "تمّت الدعوة إلى التدقيق في هذه الانتدابات منذ 3 أو 4 سنوات".



وأضاف سعيدان، خلال حلوله ضيفًا على برنامج صباح الورد على الجوهرة أف أم، أنّ "الانتدابات بالشهائد المزورة والانتدابات التي تمّت دون احترام شروط الانتداب العمومي عددها بين 100 ألف و200 ألف"، لافتًا إلى أنّه "إذا تم التعامل معهم بالقانون تكون كلفتهم 3 مليار دينار سنويًّا".





...



وشدّد سعيدان على أنّ "الإصلاح ضروريّ ولابدّ من التسريع فيه، وهو يُعتبر النفي الكامل لسياسة الإنكار"، لافتًا إلى أنّ "هناك تخوّف واضح من التبعات الإجتماعية السلبية للإصلاحات، لكنّ عدم وجود إصلاحات أخطر بكثير من هذه التبعات"، على حدّ تعبيره.

وشدّد سعيدان على أنّ "الإصلاح ضروريّ ولابدّ من التسريع فيه، وهو يُعتبر النفي الكامل لسياسة الإنكار"، لافتًا إلى أنّ "هناك تخوّف واضح من التبعات الإجتماعية السلبية للإصلاحات، لكنّ عدم وجود إصلاحات أخطر بكثير من هذه التبعات"، على حدّ تعبيره.