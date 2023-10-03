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في حملة أمنية بالنقاط السوداء بين عروس إيقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة

الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل العمومي و مكافحة النشل
Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 09:07 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكنت أول أمس الفرقة السابعة إثر حملة أمنية على الأماكن السوداء مقرين الرياض مقرين للتصدي لظاهرة السلب و السرقة أسفرت عندما إيقاف 5 عناصر اجرامية مسلحة باسلحة بيضاء محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، الإعتداء على الأخلاق الحميدة و التهديد، السلب.

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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