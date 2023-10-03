في حملة أمنية بالنقاط السوداء بين عروس إيقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة

تمكنت أول أمس الفرقة السابعة إثر حملة أمنية على الأماكن السوداء مقرين الرياض مقرين للتصدي لظاهرة السلب و السرقة أسفرت عندما إيقاف 5 عناصر اجرامية مسلحة باسلحة بيضاء محل تفتيش من أجل السرقة، العنف الشديد، الإعتداء على الأخلاق الحميدة و التهديد، السلب.



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

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