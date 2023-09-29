Babnet

الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 117 هك في ولاية نابل

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 11:25 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية نابل يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 من استرجاع العقار الدّولي الفلاحي الكائن بمنطقة شماس معتمدية قرمبالية من ولاية نابل، الماسح جمليا لـ 117 هك، والمتكون من غراسات عنب وخوخ وزياتين وأرض بيضاء فلاحية إلى جانب منشآت مائية ومجموعة بناءات.

وجاء استرجاع هذا العقار بعد انتهاء المدة الكرائية وعدم تجديد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الكراء لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "رياض مورانا" وتنفيذا لقراري الاخلاء الصادرين عن والية نابل في الغرض.

...

وقد تم استرجاع المقسم المذكور وتسليمه الى المركب الفلاحي الخيام- حشاد التابع لديوان الأراضي الدولية للتعهد والصيانة والحراسة بصفة مؤقتة في انتظار إعادة توظيفه. هذا وقد تمت عملية الاسترجاع بحضور مختلف الأطراف الأمنية والإدارية المتداخلة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274072


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | 14 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:34
18:08
15:33
12:17
06:13
04:46
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
28°-20
28°-21
30°-20
  • Avoirs en devises
    26600,0

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35747 DT        1$ =3,17124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   601,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*