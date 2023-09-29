الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 117 هك في ولاية نابل

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية نابل يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 من استرجاع العقار الدّولي الفلاحي الكائن بمنطقة شماس معتمدية قرمبالية من ولاية نابل، الماسح جمليا لـ 117 هك، والمتكون من غراسات عنب وخوخ وزياتين وأرض بيضاء فلاحية إلى جانب منشآت مائية ومجموعة بناءات.



وجاء استرجاع هذا العقار بعد انتهاء المدة الكرائية وعدم تجديد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الكراء لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "رياض مورانا" وتنفيذا لقراري الاخلاء الصادرين عن والية نابل في الغرض.





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وقد تم استرجاع المقسم المذكور وتسليمه الى المركب الفلاحي الخيام- حشاد التابع لديوان الأراضي الدولية للتعهد والصيانة والحراسة بصفة مؤقتة في انتظار إعادة توظيفه. هذا وقد تمت عملية الاسترجاع بحضور مختلف الأطراف الأمنية والإدارية المتداخلة.

