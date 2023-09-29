ليلة رعب في مستشفى بحلق الوادي والإعتداء على المرضى و الطاقم الطبي والشبه طبي

تمكن أمس اعوان مركز الأمن الوطني بحلق الوادي من محاصرة وايقاف كهل اقتحم قسم الطب الاستعجالي بمستشفى خير الدين بحلق الوادي واعتدى على المرضى والطاقم الطبي والشبه طبي .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر توفر معلومات مفادها تعمد نفر إحداث الفوضى والإضرار بالمعدات والتجهيزات الطبية وتعنيف الطاقم الطبي وشبه الطبي بقسم الاستعجالي بمستشفى خير الدين بحلق الوادي، فتمكنت الوحدات الأمنية من السيطرة عليه وضبطه في وقت وجيز واقتياده الى مقر الوحدة الأمنية.





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بسماع طبيبة مباشرة والمرضى المقيمين بقسم الاستعجالي أكدوا تعمد ذي الشبهة أثناء ولوجه الى القاعة الرئيسية لتلقي الاسعافات اثر تعرضه لوعكة صحية ودخوله في حالة هيجان وهيستيريا إحداث الفوضى والإضرار بالمعدات الطبية وشبه طبية والاعتداء بالعنف على طبيبة وبعض العملة والمرضى بالوحدة الصحية.



وأثناء سماع المظنون فيه بدت عليه اضطربات نفسية وتبين أنه سبق إيوائه بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.



تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية عرض المعني على طبيب مختص الذي أكد ضرورة إيوائه الوجوبي

بالمستشفى المذكور لأنه يشكل خطرا على نفسه وغيره.