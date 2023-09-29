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تكليف الطيب بوزيد برئاسة تحرير قسم الاخبار بالتلفزة التونسية

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 07:22 قراءة: 0 د, 9 ث
      
تم تكليف الصحفي الطيب بوزيد كرئيس تحرير لقسم الاخبار بالتلفزة التونسية عوضا عن الصحفية سعيدة بن حمادي



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