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حاتم المليكي: البلاد تعيش في مأزق اقتصادي قائم على العديد من النقاط السلبية

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 16:44 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أكد الناشط السياسي والخبير في الحوكمة والتنمية المحلية حاتم المليكي خلال حضوره في برنامج ''ميدي شو'' على اذاعة موزاييك اليوم الخميس 28 سبتمبر 2028 أن مشاكل تونس عابرة للمحاكمات وللتقسيم الإداري الجديد مضيفا أن البلاد تعيش في مأزق اقتصادي قائم على العديد من النقاط السلبية.

وفي تشخيصه لوضعية الحوكمة في تونس، اعتبر المليكي أنها تعيش على وقع أزمة ايديولوجية وديماغوجية تقوم على نموذج ينتمي لفترة الستينات.

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ماذا ننتظر من تقسيم الأقاليم..؟

وحول التقسيم الاداري الجديد, قال حاتم المليكي إن المشكل في تونس أعمق من خلق أقاليم جديدة دون رؤية واضحة أو تصور اقتصادي ثابت.

ودعا المليكي إلى ضرورة معالجة مشاكل الموارد المالية في تونس والاستثمار العمومي المنعدم، متسائلا ''على أي أساس وقع التقسيم؟ هل هنالك مطالب جهوية للتقسيم؟ وماهي الغاية من ذلك''.

نحن في مأزق..

كما أكد ضيف حاتم المليكي أن تونس تعيش في مأزق اقتصادي، موضحا في هذا الاطار:''نحن في مأزق لأننا لم نتجاوز الـ1 بالمائة في معدل النمو طيلة عشر سنوات''.

وتطرق إلى جملة من الحلول للخروج من هذا المأزق داعيا الى ضرورة مزيد الانفتاح على الأسواق الخارجية وتطوير الصادرات وإيجاد الحلول اللازمة للموازنة المالية التي بالكاد تغطي الرواتب وفق قوله.

وختم المليكي قائلا:''لابد من خلق فرص اقتصادية جديدة ومنح الحرية للأسواق المالية'.



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