وزارة أملاك الدّولة : تخصيص قطعة أرض دولية لإقامة مستشفى ميداني بولاية تطاوين

أشرف محمد الرّقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 على جلسة عمل بمقرّ الوزارة بحضور حافظ الفيتوري، والي تطاوين، وممثلي وزارتي الصحة والشؤون الثقافية والإطارات الإدارية والمركزية والجهوية للوزارة المعنية بالنظر في مقترح الوالي اقتطاع جزء من الأرض الدولية المخصصة لفائدة وزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مركب ثقافي ومعهد موسيقى ومسرح الهواء الطلق بولاية تطاوين وذلك قصد إنجاز مستشفى ميداني جهوي في إطار التعاون الدولي.



وأكد الوزير على أن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تعمل من خلال اختصاصها الأفقي مع مختلف الوزارات على التوظيف الأمثل للعقار الدولي وتسعى للتوفيق بين جميع الطلبات والتنسيق بين مختلف الوزارات لتلبية حاجيات جميع المرافق العمومية والاستجابة لكل الطلبات بما يساهم في تحقيق البعد الشامل للتنمية.





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وفي هذا الإطار تم الاتفاق على ان تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الأسبوع القادم على اقصى تقدير تخصيص الجزء الذي سيتم تحديده من قبل وزراتي الصحة والشؤون الثقافية لفائدة مشروع المستشفى الجهوي الميداني وتعديل التخصيص الصادر لفائدة وزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروعها الثقافي.

وشدد الوزير على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع التي يتم تخصيص العقارات الدولية لفائدتها والعمل على التقليص فيها.

