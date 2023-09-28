أريانة: انتدبتها للعمل كمعينة منزلية فسرقت مصوغها ولاذت بالفرار

اوقف أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية واثر نصبهم لكمين محكم معينة منزلية استولت على كميات من مصوغ مؤجرتها ولاذت بالفرار.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر تقدّم إمرأة إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية راغبة في إثارة قضية عدلية ضد مُعينة منزلية عمدت إلى سرقة مصوغها من داخل منزلها بعد أن انتدبتها للعمل لديها.





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بانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وبإجراء جملة من التحريات أمكن التعريف بهوية المظنون فيها وتحديد مقر إقامتها، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحول إلى منزلها والقبض عليها، بتفتيشه عُثر على كمّية من المصوغ (تم التعرّف على جزء منه خلال عرضه على المتضررة).



بالتحرّي مع المظنون فيها صرّحت وأنها قامت بالتفويت بكمية من المصوغ بالبيع لدى صاحب مصاغة بمبلغ 4 آلاف دينار وأنها سبق لها سرقة منازل سكنية أخرى خلال فترة عملها لدى أصحابها (تم التنسيق مع عدد من المتضررين الذين تعرفوا على جزء من المسروق).



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بها من أجل "سرقة أجير لمؤجره" والأبحاث متواصلة.