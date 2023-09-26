بمشاركة حنبعل المجبري مانشستر يونايتد يستهل حملة الدفاع عن كأس الرابطة بفوز كبير

بلغ مانشستر يونايتد حامل اللقب ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنقليزية المحترفة بتخطيه ضيفه كريستال بالاس 3-0، ضمن الدور الثالث من البطولة على أرضية ملعب أولد ترافورد.



وسجل لليونايتد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو 21، والبرازيلي كاسيميرو 27، والفرنسي أنتوني مارسيال 55.





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وشهد اللقاء مشاركة متوسط الميدان الدولي التونسي حنبعل المجبري طيلة 70 دقيقة قبل أن يتم استبداله بزميله الهولندي دوني فان دي بيك.