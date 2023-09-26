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بمشاركة حنبعل المجبري مانشستر يونايتد يستهل حملة الدفاع عن كأس الرابطة بفوز كبير

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 23:11 قراءة: 0 د, 18 ث
      
بلغ مانشستر يونايتد حامل اللقب ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنقليزية المحترفة بتخطيه ضيفه كريستال بالاس 3-0، ضمن الدور الثالث من البطولة على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وسجل لليونايتد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو 21، والبرازيلي كاسيميرو 27، والفرنسي أنتوني مارسيال 55.

...

وشهد اللقاء مشاركة متوسط الميدان الدولي التونسي حنبعل المجبري طيلة 70 دقيقة قبل أن يتم استبداله بزميله الهولندي دوني فان دي بيك.


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