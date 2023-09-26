أهالي العامرة وجبنيانة يطالبون بإخراج المهاجرين بعد اعتداء البعض منهم على المحاصيل الفلاحية

طالب أهالي منطقتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس السلطات بالتدخل عاجلا واخراج المهاجرين من منطقتهم خاصة بعد اعتداء البعض منهم على المحاصيل الفلاحية، حسب ما أفاد به النائب عن الجهة عبد الحافظ الوحيشي.





وأقر الوحيشي خلال تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، صباح اليوم الثلاثاء، انه ينقل تشكيات اهالي الجهة خاصة بعد ان أقدم عدد من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة على جني محاصيل الزيتون والرمان في عدد من الضيعات في تعدي صارخ على الممتلكات، وفق تعبيره.



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كما قال الوحيشي أن اهالي المنطقة يشتكون أيضا من التجاوزات الأخلاقية للمهاجرين التي أصبحت على قارعة الطريق، وفق تعبيره.

وشدد النائب عن جهة صفاقس على ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في أقرب الآجال، معتبرا أن وجودهم يعتبر خطرا على المجتمع التونسي نظرا للإنحلال الأخلاقي ونقلهم لعدد من الأمراض لعدم تمتعهم بالرعاية الصحة.

هذا واستنكر الوحيشي الغياب التام لمنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى ان الهلال الأحمر فقط ينشط لا أكثر.

كما قال الوحيشي أن اهالي المنطقة يشتكون أيضا من التجاوزات الأخلاقية للمهاجرين التي أصبحت على قارعة الطريق، وفق تعبيره.وشدد النائب عن جهة صفاقس على ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في أقرب الآجال، معتبرا أن وجودهم يعتبر خطرا على المجتمع التونسي نظرا للإنحلال الأخلاقي ونقلهم لعدد من الأمراض لعدم تمتعهم بالرعاية الصحة.هذا واستنكر الوحيشي الغياب التام لمنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى ان الهلال الأحمر فقط ينشط لا أكثر.