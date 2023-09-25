الإفراج عن محمد بن سالم

أكد أمين عام حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، مساء يوم الإثنين، الإفراج عن القيادي في الحزب والوزير الأسبق محمد بن سالم.

وقال المكي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، "تم سراح كل من محمد بن سالم وأحمد العماري و علي اللافي مع شرط الإقامة بقابس".



يذكر أنه تم في مارس المنقضي إيقاف الوزير الأسبق للفلاحة محمد بن سالم، و الاحتفاظ بثلاثة أشخاص آخرين من أجل تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمُغادرة الحدود خلسة ومُخالفة قانون الصرف والمالية لسنة 2016.



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وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، إلى أنه تم حجز مبالغ مالية بحوزة محمد بن سالم بلغت 12 ألف دينار تونسي و2100 أورو.

