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تفتيش منزل رياض الشعيبي من قبل فرقة مقاومة الارهاب

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 09:08 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تم أمس تفتيش منزل رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة من قبل فرقة مقاومة الارهاب ببوشوشة، ووقع اصطحابه لمقر الفرقة لإمضاء محضر تفتيش قبل أن يقع اخلاء سبيله".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، " مرة أخرى يقع توظيف أجهزة الدولة التي أنفقت عليها المجموعة الوطنية بسخاء من أجل حماية البلاد من المخاطر الارهابية، مرة جديدة يقع توظيف هذه الأجهزة لتصفية خصوم سياسيين، سلاحهم الوحيد كلمة حق أمام سلطان جائر".


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