الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه المالي لتونس

في اطار التعاون المالي بين تونس و الاتحاد الاوروبي اعلنت اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 مصالح المفوضية الاوروبية ببروكسال عن شروعها في صرف جزء من الهبات المبرمجة للسنة الجارية بعنوان دعم الميزانية، حيث سيتم في هذا الاطار سحب القسط الثاني البالغ قيمته 60 مليون اورو من الدعم المرسم بعنوان برنامج مساندة الاجراءات الرامية للحد من آثار Covid 19 ودعم النشاط الاقتصادي.هذا وينتظر ان يضاف اليه القسط الثالث من برنامج دعم التنمية الريفية المقدر ب 4.5 مليون أورو.