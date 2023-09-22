صورة اليوم من بلدية فوشانة: الريزو مكسّر!!؟

تداولت الجمعة 22 سبتمبر، صفحات الفايسبوك صورة لورقة تم تعليقها داخل مقر بلدية فوشانة كتل عليها "réseau مكسر " ما خلف عديد التفاعلات الساخرة.

وعلق النشطاء بالقول "العون الي كتب الورقة هاذي يلزم يشملو الامر المتعلق بالتدقيق في الانتدابات خاطر مستحيل يكون عندو شهادة حتى متع تعليم ابتدائي.



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