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صورة اليوم من بلدية فوشانة: الريزو مكسّر!!؟

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 15:34 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تداولت الجمعة 22 سبتمبر، صفحات الفايسبوك صورة لورقة تم تعليقها داخل مقر بلدية فوشانة كتل عليها "réseau مكسر " ما خلف عديد التفاعلات الساخرة.
وعلق النشطاء بالقول "العون الي كتب الورقة هاذي يلزم يشملو الامر المتعلق بالتدقيق في الانتدابات خاطر مستحيل يكون عندو شهادة حتى متع تعليم ابتدائي.


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