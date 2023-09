La Fondation Orange Tunisie consolide son Programme des Écoles Numériques avec 20 nouvelles écoles primaires en 2023

Communiqu de Presse - La Fondation Orange Tunisie, Fondation du numrique solidaire, sest donne pour ambition de faire du numrique un facteur dgalit des chances pour tous.



Cest dans ce cadre, que le Programme des Écoles Numriques a t lanc en 2014, en partenariat avec le Ministre de lÉducation. Il a un double objectif : Participer amliorer les rsultats scolaires des lves, travers une mthode denseignement ludique par les technologies et contribuer pallier le dcrochage scolaire pour les enfants de 6 12 ans.





Cette anne encore, la Fondation Orange Tunisie a consolid son Programme avec le dploiement de 16 nouvelles coles numriques primaires publiques, situes dans les Gouvernorats de Kbili, Tozeur, Gafsa, Sidi Bouzid, Bja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Nabeul, Bizerte, Kairouan, Mahdia, Gabs, Mdenine et Tataouine.







De plus et aprs le pilote lanc au CHU Sahloul de Sousse, 3 autres coles numriques doivent ouvrir leurs portes, avant la fin de lanne 2023, dans des tablissements de sant publique, avec le soutien des Ministres de lÉducation et de la Sant Publique, lHpital denfants de Bab Saadoun, lInstitut Mohamed Kassab de la Manouba et le CHU Bourguiba de Sfax, afin de permettre aux enfants hospitaliss de poursuivre, leur rythme, leur scolarit grce au numrique.







Rappelons que chaque cole dispose dun kit numrique compos de 25 tablettes, 1 laptop, 1 vidoprojecteur, 1 serveur Raspberry et dun contenu numrique riche (programme officiel du Ministre de lÉducation, applications priscolaires) et dun kit robotique.



Pour chaque dploiement, les salaris bnvoles de la Fondation Orange Tunisie forment enseignants et lves bnficiaires lutilisation du kit numrique et de son contenu. Puis ils assurent une session danimation Robokid permettant aux lves de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances pour coder, assembler et mettre en marche leur robot.







Paralllement cela, ils ont galement form cette anne les enseignants et directeurs des coles numriques, pour la 5me dition du concours Wikichallenge Écoles dAfrique, une comptition continentale ddie aux lves de 9 13 ans des coles numriques, qui sont encourags crire des articles encyclopdiques sur un sujet relatif leur environnement proche. Et cette anne encore, la Tunisie sest distingue sur la scne internationale, avec une participation record de 29 articles, couronne par un Prix International dcern lcole primaire numrique Ras El Oued Smar de Tataouine pour son article Ksours de Tataouine et un Prix National remis lcole primaire Fetou Ennour de Djerba pour son article Poterie de Djerba.







Avec 170 coles numriques dans 24 Gouvernorats, ce sont plus de 55 000 lves et 2 700 enseignants qui vont bnficier de ce Programme dici fin 2023. Et pour cette nouvelle anne scolaire 2023/2024, la Fondation Orange Tunisie prvoit dquiper 15 autres coles primaires et danimer davantage ce rseau dcoles numriques, avec le Ministre de lÉducation !