نبيل عمار: الاقتصاد التونسي في وضع صعب على الرغم من وجود جميع مقومات النجاح

حوار نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع الصحفية Amberin Zaman، بمناسبة مشاركته في فعاليات Al Monitor Semafor للقمة العالمية للشرق الأوسط Al-Monitor / SEMAFOR: The Middle East Global Summit نيويورك، 20 سبتمبر 2023.



أهمّ ما جاء في الحوار:

- تونس عاشت قرابة العشرية بعد سنة 2011 ديمقراطية صورية تدخلت في جهات أجنبية، وهي تجربة لفضها التونسيون الذين عبروا بوضوح عن رغبتهم في بناء نموذج خاص بهم.



- الديمقراطية الحقيقية تنبع من الداخل والتجارب في الديمقراطيات العريقة تطلب استقرارها اكثر من قرن، وهي لا تزال رغم ذلك تواجه إلى اليوم تحديات كبيرة.- من حق كل دولة وكل مجتمع حسب ما يقتضيه تاريخه وحسب تركيبته وخصوصيات محيطه أن يبني ديمقراطيته بالشكل الذي يناسبه.- الصحافة والإعلام يتمتعان بالحرية في تونس وكل مسؤول معرض للنقد وهو ما يفنّد وجود نظام متسلط.- الاقتصاد التونسي في وضع صعب على الرغم من وجود جميع مقومات النجاح، وهذا الوضع هو نتيجة للحوكمة السيئة من جانب الطبقة السياسية السابقة.- في عالمنا هذا وللأسف عندما تكون محقا فلا يعني ذلك أن هناك من يصغي إليك.- نريد بناء ديمقراطية حقيقية لأننا دولة ما فتئت طيلة تاريخها تبحث لشعبها عن الكرامة والحرية. نساء تونس تحصّلن على حق الاقتراع قبل المرأة الغربية والعبودية ألغيناها قبل الآخرين. وهذا الخطاب لا يصل بالشكل الكافي لأن الأجندة هي أن نحشر تونس في الزاوية وتتهم بأنها دولة عنصرية.- بما أن عالمنا يعمل على تحقيق الأخلاق والعدالة فمن حق تونس أن تعامل بشكل لائق.- لقد قلنا لصندوق النقد الدولي أنه هناك خطوطا حمراء ونحن مستعدون للتعاون داخل هذا الاطار وليس في مصلحة أي طرف ان يتعثّر الاقتصاد التونسي.- لم تقصّر تونس في التعاطي مع المهاجرين وليس هناك دروس يمكن أن نتلقاها في التعامل الإنساني.- في أماكن أخرى من العالم تبنى الجدران العازلة لإيقاف حركات الهجرة ويتمّ احيانا اطلاق النار عليهم لايقاف تدفقات المهاجرين.- لقد نبّهنا المجتمع الدولي بأنّ تونس لا يمكنها مواجهة هذه المسالة بمفردها ولا يمكننا فتح حدودنا للوافدين الذين تزايد عددهم بسبب السياسات الفاشلة لبعض الدول الجنوب.- نحترم القانون الدولي الإنساني ونتعاون مع الصليب الأحمر ولا أحد يتحدث عن جهود العائلات التونسية لمساعدة المهاجرين بصفة تلقائية أو يذكر المليون لاجئ الذين قدموا من ليبيا إبان الثورة.- لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية.- قد يكون لبعض الدول أجنداتها الخاصة ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب تونس.- لا يوجد أحد فوق القانون، فكونك سياسي سابق أو صحفي لا يمكنك أن تكون فوق القانون.ـ هناك تنسيق دوري مع وزارتي الداخلية والعدل للتأكّد من سلامة الإجراءات.- العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكة عريقة وهامة بالنسبة لنا، وأمريكا التي نقدّرها هي التي تحترم شركائها مهما كان حجمهم.- تونس دولة عظيمة عندما يتعلق الأمر بتاريخها وبمساهمتها في الحضارة الانسانية.- لم تخض تونس أية حرب ولم تعتدي على أية دولة أو شعب، وهي تتمسك بالشرعية الدولية.- حقوق الفلسطينيين أمر مقدّس بالنسبة لتونس والتونسيين.