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تونس ترسل فريقا من الحماية المدنية للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ إثر إعصار "دانيال" بليبيا

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 21:42 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أشرف وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الثلاثاء على إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا على متن طائرة عسكرية، للمشاركة في دعم جهود الدولة الليبية في البحث والإنقاذ، إثر الإعصار الذي ضرب عددا من المدن الليبية يوم 10 سبتمبر الحالي.

ويتكون الفريق، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، من حوالي 52 فردا من إطارات وأعوان الوحدة المختصة و4 أنياب وطاقم طبي تابع للحماية المدنية يضمّ 3 أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب.

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كما سيتم استعمال أجهزة رصد حرارية متطورة وطائرة مسيّرة للكشف عن الضحايا التي جرفتها المياه، إضافة إلى مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.

وكان رئيس الجمهورية أذن بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

وبلغ عدد ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب مناطق شرق ليبيا منذ أول أمس الأحد "5200 قتيل في مدينة درنة وحدها"، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز، والذي توقع ارتفاع العدد إلى 10 آلاف قتيل.


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