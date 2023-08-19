محاصرة مروجي مخدرات على متن قطار حمام الأنف

تمكن اعوان فرقة شرطة النجدة ببن عروس خلية 'النقل' في إطار تأمين رحلات قطار الضاحية الجنوبية مقرين، الزهراء، حمام الأنف، الرياض برج السدرية الرياض والتصدي لظاهرة السرقة والسلب و إيقاف العناصر المفتش عنها من محاصرة و إلقاء القبض على نفرين محلا تفتيش من أجل ترويج المخدرات للشبان وللقصر مقابل مبالغ مالية متفاوتة. واعترف الجناة بالاندماج منذ فترة في ترويج مختلف أنواع المخدرات .

وقد تم الاحتفاظ بهما بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

