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محاصرة مروجي مخدرات على متن قطار حمام الأنف

الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل العمومي و مكافحة النشل
Publié le Samedi 19 Août 2023 - 09:14 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكن اعوان فرقة شرطة النجدة ببن عروس خلية 'النقل' في إطار تأمين رحلات قطار الضاحية الجنوبية مقرين، الزهراء، حمام الأنف، الرياض برج السدرية الرياض والتصدي لظاهرة السرقة والسلب و إيقاف العناصر المفتش عنها من محاصرة و إلقاء القبض على نفرين محلا تفتيش من أجل ترويج المخدرات للشبان وللقصر مقابل مبالغ مالية متفاوتة. واعترف الجناة بالاندماج منذ فترة في ترويج مختلف أنواع المخدرات .
وقد تم الاحتفاظ بهما بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.


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