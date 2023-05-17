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نقابة الائمة تدعو مفتي الجمهورية الي اصدار فتوى لالغاء الحج هذا العام

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 17:38 قراءة: 0 د, 27 ث
      
دعا الاربعاء 17 ماي، نقابة الائمة مفتي الجمهورية الي اصدار فتوى لالغاء الحج هذه السنة مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية خاصة وان تسعيرة الحج هذه السنة بلغت قرابة 20 ألف دينار.

وقال كاتب عام النقابة فاضل بن عاشور في تصريح لاذاعة اي اف ام ان تونس تعيش على وقع ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لذلك لا بد من حسن توجيه الاموال معتبرا انه من الافضل الغاء موسم الحج لهذه السنة وتأجيله الي حين تحسن اوضاع البلاد وانفراج الازمة المالية التي تعيشها.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 266753

Goldabdo  (Tunisia)  |Mercredi 17 Mai 2023 à 18h 00m |           
يا أئمة آخر الزمان كان نلغيو المهرجانات و بطولة كرة القدم موش نقتصدو اكثر فلوس؟


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