تعليقا على تصريحات المفرض الاوروبي للاقتصاد باولو جينتلوني، عقب لقاءه رئيسة الحكومة نجلاء بودن امس الاثنين، شدد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، ان تونس مهمة جدا بالنسبة لاتحاد الاوروبي سواء من ناحية الاستثمار او الاستقرار او حتى القروض، كما ان الاتحاد الاوروبي شريك مهم ايضا لتونس.
واضاف سعيدان، في تصريح لماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، انه في الجانب الاقتصادي، وخلافا للسياسي، لا تعتبر تصريحات قادة اوروبا حول تونس مؤخرا، تدخلا في الشأن الداخلي، وانما هي مصالح مشتركة بين الطرفين.
واكد سعيدان ان تونس مطالبة في 2023، بتسديد 21 مليار دينار كديون خارجية، وان التخلف عن سدادها يعتبر مجازفة كبيرة، لهذا فمن الضروري التسريع في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والشروع في الاصلاحات الاقتصادية.
وبخصوص بعض التصريحات القائلة بان تونس تستعمل ورقة الهجرة غير النظامية كورقة ضغط، قال سعيدان ان هذه مجازفة خطيرة جدا، وانه كان من الممكن استعمالها في ظروف افضل مما تعيشه تونس اليوم، حسب تعبيره.
يذكر انه عقب لقاءه بودن، جدد باولو جينتلوني استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مؤكدا أن التوصل إلى إتمام البرنامج مع الصندوق من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي واقتصادي أوروبي تجاه تونس.
وبخصوص مسألة الهجرة شدد المفوّض الأوروبي للاقتصاد على أن توفير حلول لهذه الإشكالية لا يمكن أن يكون إلا بتحرك جماعي من كل دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية".
واضاف سعيدان، في تصريح لماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، انه في الجانب الاقتصادي، وخلافا للسياسي، لا تعتبر تصريحات قادة اوروبا حول تونس مؤخرا، تدخلا في الشأن الداخلي، وانما هي مصالح مشتركة بين الطرفين.
واكد سعيدان ان تونس مطالبة في 2023، بتسديد 21 مليار دينار كديون خارجية، وان التخلف عن سدادها يعتبر مجازفة كبيرة، لهذا فمن الضروري التسريع في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والشروع في الاصلاحات الاقتصادية.
وبخصوص بعض التصريحات القائلة بان تونس تستعمل ورقة الهجرة غير النظامية كورقة ضغط، قال سعيدان ان هذه مجازفة خطيرة جدا، وانه كان من الممكن استعمالها في ظروف افضل مما تعيشه تونس اليوم، حسب تعبيره.
يذكر انه عقب لقاءه بودن، جدد باولو جينتلوني استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مؤكدا أن التوصل إلى إتمام البرنامج مع الصندوق من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي واقتصادي أوروبي تجاه تونس.
وبخصوص مسألة الهجرة شدد المفوّض الأوروبي للاقتصاد على أن توفير حلول لهذه الإشكالية لا يمكن أن يكون إلا بتحرك جماعي من كل دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية".
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