رابطة الأمن والمواطنة: مسلسل الفلوجة هو تآمر على أمن الدولة وقدمنا عريضة لمنع بثه نهائيا

استنكر رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطنة معز الدبابي التسويق لصورة سيئة لتونس ولمؤسسات الدولة عبر بث مسلسل الفلوجة، مؤكدا تقديم عريضة لمنع بثه نهائيا وتقديم شكوى للهايكا.
وفي حوار له على اذاعة شمس اليوم الإثنين 27 مارس 2023، اعتبر معز الدبابي أن محتوى المسلسل أخطر بكثير بما نُشر في قضية التآمر على أمن الدولة.
وشدّد على أن مسلسل الفلوجة يُعد تآمرا على أمن الدولة، متحدثا عن وجود مخطط تدريجي لضرب مؤسسات الدولة.
وقال إن مسلسل الفلوجة هو وجه ثاني للتآمر على أمن الدولة عبر ضربها في العمق عن طريق القنوات التلفزية.
يذكر أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت ظهر اليوم رفض الدعوى المتعلقة بطلب إيقاف بث مسلسل الفلوجة التى رفعها المحاميان صابر بن عمار وحسين عز الدين ذياب من اجل إيقاف بث مسلسل "الفلوجة" على قناة الحوار التونسي وبقية القنوات الأخرى والاذن بالتنفيذ على المسودة.
وفي حوار له على اذاعة شمس اليوم الإثنين 27 مارس 2023، اعتبر معز الدبابي أن محتوى المسلسل أخطر بكثير بما نُشر في قضية التآمر على أمن الدولة.
وشدّد على أن مسلسل الفلوجة يُعد تآمرا على أمن الدولة، متحدثا عن وجود مخطط تدريجي لضرب مؤسسات الدولة.
وقال إن مسلسل الفلوجة هو وجه ثاني للتآمر على أمن الدولة عبر ضربها في العمق عن طريق القنوات التلفزية.
يذكر أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت ظهر اليوم رفض الدعوى المتعلقة بطلب إيقاف بث مسلسل الفلوجة التى رفعها المحاميان صابر بن عمار وحسين عز الدين ذياب من اجل إيقاف بث مسلسل "الفلوجة" على قناة الحوار التونسي وبقية القنوات الأخرى والاذن بالتنفيذ على المسودة.
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