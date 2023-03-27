عبد الرزاق الخلولي يدعو لحل كل الجمعيات والأحزاب

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 13:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
طالب رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك لحل كل الأحزاب والجمعيات بسبب ما وصفه العجز في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة.

وكتب الخلولي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "الشعب يريد ..حل جميع الأحزاب والجمعيات وقد ثبت عجزها في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة."


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263982



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 27 مارس 2023 | 5 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:39 15:55 12:32 06:13 04:46
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 26 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1320°-1024°-827°-1127°-13
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    