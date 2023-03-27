عبد الرزاق الخلولي يدعو لحل كل الجمعيات والأحزاب

طالب رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك لحل كل الأحزاب والجمعيات بسبب ما وصفه العجز في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة.



وكتب الخلولي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "الشعب يريد ..حل جميع الأحزاب والجمعيات وقد ثبت عجزها في القيام بدورها في صالح المجتمع والدولة."





