القضاء يرفض إيقاف مسلسل "الفلوجة"

القضاء يرفض إيقاف مسلسل "الفلوجة"

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 13:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قررت ظهر اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض الدعوى المتعلقة بطلب إيقاف بث مسلسل الفلوجة التى رفعها المحاميان صابر بن عمار وحسين عز الدين ذياب من اجل إيقاف بث مسلسل "الفلوجة" على قناة الحوار التونسي وبقية القنوات الأخرى والاذن بالتنفيذ على المسودة.


ووفق نص الدعوى فقد اعتبر المحاميان ان المسلسل يتعمد ضرب الأخلاق والتربية من خلال نشر البذاءة والتفسخ الأخلاقي الممنهج لافساد عقلية شباب جيل الغد َوالقضاء على قيمنا الثقافية والتربوية واخلاقنا الحميدة وان استمرار بث هذا المسلسل يعكس حالة خطرة جدا على قيمنا العربية والإسلامية في مخالفة صريحة لمجلة حماية الطفل اذا ان ما تم عرضه في المسلسل فيه تعريض الطفل للخطر ومنهج لتدمير الأسرة التونسية.
وطلب العارضان إلزام قناة الحوار التونسي بايقاف بث المسلسل على قناتها وجميع القنوات والاذن بالتنفيذ على المسودة.


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