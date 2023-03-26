"المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" تدعو بالنأي بأطفال تونس عن التجاذب المجتمعي

بلاغ صحفي - تتابع "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" بانشغال كبير ما يدور من جدل بخصوص بثّ مسلسل "فلّوجة" الهجين عن الواقع التونسي و الذي نُزّل في الوسط المدرسي واظهار الحالات الشاذة فيه على أنّها سلوك تلمذي عام . وهو تشخيص مجانب للصّواب الهدف منه البحث عن الاثارة الرّخيصة و الربح السهل باستعمال الأطفال.
وهو منهج ترفضه "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" .
ولئن تؤكّد "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" على أنّ المسلسل موضوع الجدل لايرتقي أصلا للنقاش التربوي حوله فإنّها تدعو:
· الى فتح تحقيق جدّي عمّن سمح بتصوير بعض مشاهده في مؤسسة تربوية عريقة تخرّج منها الاف التلاميذ الذين هم من الاطارات التي نفتخر بها اليوم في تونس و خارجها.
· اتخاذ الاجراءات اللاّزمة في حقّ من سمح باستباحة المؤسسة التربوية المذكورة خاصة بعد اقدام القائمين على المسلسل بتغيير اسمها ة و تسميتها باسم الزعيم "الحبيب بورقيبة" مع ما تحمله التسمية من اعتداء على رموز الدولة التونسية.
· اجبار ممثلي القنوات التلفزية بوضع علامة منع أقلّ من 16سنة.
كما تعتبر"المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" أن التواصل الأسري هو السلاح الوحيد لمقاومة الرداءة و تحصين الاطفال ضد الانحراف و أنّ مثل هذه الأعمال الدرامية لايجب أن تتأثر بها العائلات و التلاميذ .
و تجدّد "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" الدعوة بالنأي بالأطفال عن التجاذب المجتمعي و الصراعات الايديولوجية و الثقافية فالطفل التونسي كلّ لا يتجزّأ وحمايته واجب مقدّس من الجميع .
كما تعتبر أنّ الاصرار على تصوير التلميذ التونسي بأبشع الصور يعدّ جرما موجبا للعقاب. وكان من الأحرى التركيز على النماذج الجيّدة و قصص النجاح المحفّزة لا الترويج لصورة مسيئة للتلميذ تمثلّ حالات شاذة هي في حاجة الى الحماية و التأطير لا التشهير .
انّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" تعتبر أن التربية السليمة للطّفل تنطلق من الأسرة وتعود اليها وأنّ الشارع و الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ماهي سوى هوامش تحدّد كيفية تأثرّ الأبناء بها انطلاقا من التربية التي تلقّوها.0
كما تعتبر أنّ الحلّ ليس في التضييق على الأعمال الدرامية و الالتجاء الى الحلول السهلة انّما الحل يبقى في الحوار الأسري و الحوار التربوي و المجتمعي الشبه مفقود .وهو ما تأكّد لدى "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" من خلال الاستبيان التي قامت به و الذي أثبت أن أقلّ من 10بالمائة من الأولياء التونسيين يحاورون أبنائهم بشكل يومي و في شتّى المواضيع التي تهمّ كل تفاصيل حياتهم.
كما خلص الاستبيان الى أن الحوار عادة يتمحور حول الدراسة فقط مهملا بقية الجوانب الهامة المساهمة في تكوين شخصية الطفل ليكون رجل الغد.
وهو منهج ترفضه "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" .
ولئن تؤكّد "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" على أنّ المسلسل موضوع الجدل لايرتقي أصلا للنقاش التربوي حوله فإنّها تدعو:
· الى فتح تحقيق جدّي عمّن سمح بتصوير بعض مشاهده في مؤسسة تربوية عريقة تخرّج منها الاف التلاميذ الذين هم من الاطارات التي نفتخر بها اليوم في تونس و خارجها.
· اتخاذ الاجراءات اللاّزمة في حقّ من سمح باستباحة المؤسسة التربوية المذكورة خاصة بعد اقدام القائمين على المسلسل بتغيير اسمها ة و تسميتها باسم الزعيم "الحبيب بورقيبة" مع ما تحمله التسمية من اعتداء على رموز الدولة التونسية.
· اجبار ممثلي القنوات التلفزية بوضع علامة منع أقلّ من 16سنة.
كما تعتبر"المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" أن التواصل الأسري هو السلاح الوحيد لمقاومة الرداءة و تحصين الاطفال ضد الانحراف و أنّ مثل هذه الأعمال الدرامية لايجب أن تتأثر بها العائلات و التلاميذ .
و تجدّد "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" الدعوة بالنأي بالأطفال عن التجاذب المجتمعي و الصراعات الايديولوجية و الثقافية فالطفل التونسي كلّ لا يتجزّأ وحمايته واجب مقدّس من الجميع .
كما تعتبر أنّ الاصرار على تصوير التلميذ التونسي بأبشع الصور يعدّ جرما موجبا للعقاب. وكان من الأحرى التركيز على النماذج الجيّدة و قصص النجاح المحفّزة لا الترويج لصورة مسيئة للتلميذ تمثلّ حالات شاذة هي في حاجة الى الحماية و التأطير لا التشهير .
انّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" تعتبر أن التربية السليمة للطّفل تنطلق من الأسرة وتعود اليها وأنّ الشارع و الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ماهي سوى هوامش تحدّد كيفية تأثرّ الأبناء بها انطلاقا من التربية التي تلقّوها.0
كما تعتبر أنّ الحلّ ليس في التضييق على الأعمال الدرامية و الالتجاء الى الحلول السهلة انّما الحل يبقى في الحوار الأسري و الحوار التربوي و المجتمعي الشبه مفقود .وهو ما تأكّد لدى "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" من خلال الاستبيان التي قامت به و الذي أثبت أن أقلّ من 10بالمائة من الأولياء التونسيين يحاورون أبنائهم بشكل يومي و في شتّى المواضيع التي تهمّ كل تفاصيل حياتهم.
كما خلص الاستبيان الى أن الحوار عادة يتمحور حول الدراسة فقط مهملا بقية الجوانب الهامة المساهمة في تكوين شخصية الطفل ليكون رجل الغد.
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