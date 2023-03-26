"المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" تدعو بالنأي بأطفال تونس عن التجاذب المجتمعي

بلاغ صحفي - تتابع "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" بانشغال كبير ما يدور من جدل بخصوص بثّ مسلسل "فلّوجة" الهجين عن الواقع التونسي و الذي نُزّل في الوسط المدرسي واظهار الحالات الشاذة فيه على أنّها سلوك تلمذي عام . وهو تشخيص مجانب للصّواب الهدف منه البحث عن الاثارة الرّخيصة و الربح السهل باستعمال الأطفال.



وهو منهج ترفضه "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" .



ولئن تؤكّد "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" على أنّ المسلسل موضوع الجدل لايرتقي أصلا للنقاش التربوي حوله فإنّها تدعو:



· الى فتح تحقيق جدّي عمّن سمح بتصوير بعض مشاهده في مؤسسة تربوية عريقة تخرّج منها الاف التلاميذ الذين هم من الاطارات التي نفتخر بها اليوم في تونس و خارجها.



· اتخاذ الاجراءات اللاّزمة في حقّ من سمح باستباحة المؤسسة التربوية المذكورة خاصة بعد اقدام القائمين على المسلسل بتغيير اسمها ة و تسميتها باسم الزعيم "الحبيب بورقيبة" مع ما تحمله التسمية من اعتداء على رموز الدولة التونسية.



· اجبار ممثلي القنوات التلفزية بوضع علامة منع أقلّ من 16سنة.



كما تعتبر"المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" أن التواصل الأسري هو السلاح الوحيد لمقاومة الرداءة و تحصين الاطفال ضد الانحراف و أنّ مثل هذه الأعمال الدرامية لايجب أن تتأثر بها العائلات و التلاميذ .



و تجدّد "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" الدعوة بالنأي بالأطفال عن التجاذب المجتمعي و الصراعات الايديولوجية و الثقافية فالطفل التونسي كلّ لا يتجزّأ وحمايته واجب مقدّس من الجميع .



كما تعتبر أنّ الاصرار على تصوير التلميذ التونسي بأبشع الصور يعدّ جرما موجبا للعقاب. وكان من الأحرى التركيز على النماذج الجيّدة و قصص النجاح المحفّزة لا الترويج لصورة مسيئة للتلميذ تمثلّ حالات شاذة هي في حاجة الى الحماية و التأطير لا التشهير .



انّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" تعتبر أن التربية السليمة للطّفل تنطلق من الأسرة وتعود اليها وأنّ الشارع و الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ماهي سوى هوامش تحدّد كيفية تأثرّ الأبناء بها انطلاقا من التربية التي تلقّوها.0



كما تعتبر أنّ الحلّ ليس في التضييق على الأعمال الدرامية و الالتجاء الى الحلول السهلة انّما الحل يبقى في الحوار الأسري و الحوار التربوي و المجتمعي الشبه مفقود .وهو ما تأكّد لدى "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" من خلال الاستبيان التي قامت به و الذي أثبت أن أقلّ من 10بالمائة من الأولياء التونسيين يحاورون أبنائهم بشكل يومي و في شتّى المواضيع التي تهمّ كل تفاصيل حياتهم.



كما خلص الاستبيان الى أن الحوار عادة يتمحور حول الدراسة فقط مهملا بقية الجوانب الهامة المساهمة في تكوين شخصية الطفل ليكون رجل الغد.







