إعفاء أمين حرفة المصوغ والحلي بصفاقس من مهامه

قررت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بصفاقس إعفاء أمين حرفة المصوغ بالجهة من مباشرة مهامه

ودعت المندوبية، في مراسلة رسمية وجهتها بتاريخ 24 مارس 2023 إلى أمين حرفة المصوغ المعفى، إلى إرجاع بطاقة الأمين.



ويذكر أن تجار وصانعي المصوغ بصفاقس هدّدوا بغلق سوق الذهب بالمدينة العتيقة في جانفي الماضي بسبب مواصلة أمين الصاغة لعمله على الرغم من إعفائه.

المصدر- الديوان



