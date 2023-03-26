سوسن الجمني: قمت بمسلسل فلوجة من أجل تونس افضل

علقت سوسن الجمني مخرجة مسلسل الفلوجة على قناة الحوار التونسي على الجدل المثار بشأن مسلسلها قائلة في تغريدة على صفحتها بانستغرام أنها قامت به من أجل تونس افضل.وكانت أولى حلقات مسلسل "فلوجة" الذي بدأ عرضه الخميس، مع بداية شهر رمضان أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة في الأوساط الثقافية والرسمية بتونس، بين من انتقد "إساءات" العمل الدرامي للمنظومة التربوية، ومن رأى فيه "مرآة عاكسة" تنقل واقع المجتمع المؤسسات التعليمية.ووجه وزير التربية محمد علي البوغديري، انتقادات شديدة للمسلسل التلفزيوني معتبرا أنه "يضرب الأسرة التربوية في العمق ولا يعكس الصورة الحقيقية للتلميذ التونسي"، فيما رفع محاميان دعوى قضائية للمطالبة بوقف بثه.ويصور المسلسل الدرامي الذي حياة تلاميذ إحدى المدارس الثانوية بالعاصمة بشكل وصف بـ"المسيء"، من خلال معالجته لمواضيع "انحراف الشباب والعلاقات المتوترة بين التلاميذ والأساتذة وأسرهم، بالإضافة إلى انتشار تعاطي المخدرات والعنف في الفضاءات التعليمية"واعتبر وزير التربية التونسي، الجمعة، أن المسلسل، "يتنافى والأخلاق العائلية ولا علاقة له بشهر رمضان، ولايعكس ما تقوم به الأسرة التربوية من عمل جاد وجبار من أجل إنقاذ المتعلمين والارتقاء بمستواهم الفكري والمعرفي"..وتقدّم محاميان بعريضة إلى القضاء لوقف بث هذا الإنتاج الدرامي "الذي يتعمد ضرب الأخلاق والتربية من خلال تعمّد نشر البذاءة...لإفساد عقلية جيل الغد"، وفقا لنص الطلب الذي تقدم به صابر بن عمّار وحسن عز الدين الدياب إلى المحكمة.ودعت "الجامعة العامة للتعليم الثانوي"، إلى فتح تحقيق في منح ترخيص من وزارة التربية لتصوير هذا المسلسل "الذي تعدى على حرمة المدرسة ورمزيتها...وشوّه صورة التلاميذ".في وقت سابق، أثار الكاتب العام لهذه النقابة الأسعد اليعقوبي، الجدل بعد أن كتب منشوراً عبر صفحته على فيسبوك أكد فيه أن "وزارة التربية وقعت عقداً مع صاحب القناة وسمحت بتصوير مسلسل فلّوجة...مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير للمعهد".