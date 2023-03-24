مسلسل 'فلّوجة': جامعة التعليم الثانوي تدعو وزارة التربية لفتح تحقيق عاجل وتُطالب مندوب الطفولة بالتدخل

اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الحلقة المعروضة من مسلسل 'فلوجة' تفتقد إلى أدنى مقومات الفن ومقاييسه الجمالية قد جعل منها مجرد محاولة متجددة لتبخيس المدرسة والتعدي على حرمتها ورمزيتها وعلى كرامة العاملات والعاملين بها وتشويه صورة بناتنا وأبنائنا التلاميذ وتبييض أفعال وممارسات من واجب الفن نقدها ومعالجتها وليس التطبيع معها وتعميمها وإظهارها في قالب السلوك الذي علينا قبوله والتعايش معه.



وأدانت الجامعة العامة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 24 مارس 2023، ما تضمنه هذا المسلسل من إساءة بالغة للمدرسات والمدرسين ولعموم الأسرة التربوية.



ودعت الجهات المختصة وأساسا "الهايكا" إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات تجاه الإخلالات البيّنة التي قامت بها هذه القناة بعرضها لهذا العمل التلفزيوني دون احترام ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل (توقيت البثّ وعدم التنصيص على الفئة العمرية الموجه إليها المضامين الإشهارية الضمنية لمواد يمنع إشهارها" .



وطالبت الجامعة المندوب العام للطفولة بالتدخل الفوري لما تضمنه هذا العمل من مساس بحرمة الطفل الجسدية والنفسية وما يمكن أن يترتب عن مضامينه غير التربوية من انعكاسات على سلوكه ومساره التعليمي وتكوينه النفسي والذهني.



ودعت وزارة التربية إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الظروف التي تم الترخيص فيها بتصوير هذا المسلسل التجاري من طرف قناة خاصة داخل إحدى المؤسسات التربوية العمومية خارج كل الضوابط القانونية مع ما شاب هذا الترخيص من شبهات تدليس مست عنوان العمل المصرح به لدى مصالحها ومتابعة المتورطين في إسناد هذا الترخيص والمنتفعين به إداريا وقضائيا.



كما تهيب الجامعة العامة بكافة الأولياء إلى العمل جنبا إلى جنب وكافة مكونات الأسرة التربوية من أجل حماية التلاميذ من أي سلوك أو ممارسة مخلين بالقواعد التربوية السليمة بعيدا عن كل تشهير أو استغلال لغايات ومآرب لا علاقة لها البتة بقواعد التربية والتقويم السلوكي الأمثل والعمل معا على دفع وزارة التربية إلى التسريع في مسار إصلاح تربوي حقيقي وجاد يحافظ على مدرستنا العمومية ويحمي ناشئتنا من أي جنوح أو انحراف.







