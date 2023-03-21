الزكرواي : تونس في حالة انهيار منذ مدة..

قال رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس ،الصغير الزكرواي، إن خطاب رئيسة الحزب الدستوري الحر شعبوي وهي نسخة أنثوية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مبينا أن كلاهما يتمسك بالرأي الواحد



وأضاف الزكراوي، لدى حضوره اليوم الثلاثاء 21 مارس في برنامج "هنا تونس"، أن رئيس الجمهورية يستعمل أجهزة الدولة لتقويض مؤسسات الدولة.



وشدد على أن كل ما قام به سعيّد هو خارج الفصل 80 وهو انحراف بالسلطة وبالاجراءات، قائلا "إن قيس سعيد سيُساءَل ويحاسب مثل راشد الغنوشي" لأن ما نعيشه اليوم هو مسار عبثي على حد تعبيره.





تونس في حالة انهيار منذ مدة



وقال الصغير الزكرواي، إن تونس في حالة انهيار منذ مدة، وأن كل المؤشرات المالية "احمرّت" منذ سنوات لكن هذه المسالة أصبحت مؤخرا على غاية من الخطورة، يأتي ذلك في تعليقه على تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب برويل

وأضاف الزكراوي، أن ما تحدث عنه بوريل هي حقائق بالأرقام في علاقة بالتداين وغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية والتضخم وفقدان المواد الأساسية وليست تخمينات أو شعارات وفق تعبيره، قائلا "نحن أصبحنا دولة فاشلة منذ سنوات".



وتابع أن العشرية الفارطة تتحمل بأكملها العبء الأكبر، ولكن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحمل كذلك مسؤولية كبرى، سيما وأنه في الحكم منذ سنتين ويحكم بطريقة انفرادية، وفق تقديره.



يشار إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن امس الاثنين، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.



وحذّر بوريل إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".



وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. نريد تجنب هذا الوضع".



وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء "تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته".



وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".



وشدد على أن "الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".





