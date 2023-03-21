وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 11 هك في القيروان

وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 11 هك في القيروان

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 16:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقيروان صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 11هك كائن بعمادة "الريحان" من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
هذا وقد جرت عملية الاسترجاع بحضور كافة الهياكل الإدارية والأمنية بالجهة.
كما تولت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية التعهد بالعقار المسترجع إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.



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