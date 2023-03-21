المحرس..جمعية وفاء تحتفل بالذكرى الـ67 لعيد الاستقلال

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 14:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
احتفلت جمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس، يوم الاثنين، بالذكرى الـ67 لعيد الاستقلال وذلك مقر الجمعية بمدينة المحرس من ولاية صفاقس.

وقد أقيم موكب مهيب تم خلاله تحية العلم أمام مقر الجمعية تحت إشراف رئيس الجمعية، الهادي فرج، وبحضور كافة اعضائها وعدد من المناضلين، والإطارات الأمنية (شرطة مرور) والمجتمع المدني والجمعيات والمنظمات ومنتسبي فوج المحرس للكشافة التونسية بجهة صفاقس.

واستعرض رئيس الجمعية، الهادي فرج، أمام الحضور، إنجازات الجمعية وخط عملها منذ تأسيسها في 14 جانفي 2012. كما
قدمت مجموعة “إليكن” الغنائية، وصلة من الأغاني التونسية من العتيق والمالوف الى جانب عدد من الأغاني من تراث المحرس الغنائي.


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