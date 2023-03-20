إختتام الدورة الدولية للتجديف لبحيرة تونس في نسختها الخامسة عشر

انزل الستار يوم أمس على الدورة الدولية للتجديف لبحيرة تونس في نسختها الخامسة عشر بمشاركة ثمانية دول وهم على التوالي: مصر وليبيا والسودان والامارات والطوغو وكينيا وناميبيا وتونس حيث جمعة صنفي التجديف الاولمبي والبارالمبي.





وقد نظمت الجامعة التونسية للتجديف بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتجديف واللجنة البارالمبية التونسية تربص في التجديف البارالمبي لكل البلدان المشاركة من 12 الى 18 مارس وتخللته ورشة عمل في التصنيف البارالمبي للتجديف اشرفت عليها خبيرتين من كندا وهولندا يومي 16 و17 مارس وحضرها كل مدربي البلدان المشاركة وكذلك 09 مشاركين من من الاطار الطبي والشبه الطبي التونسي.



