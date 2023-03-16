فتحي بن حميدة: قدّمنا مطلبا لفتح مكتب لمملكة أطلنتس بتونس

قال الخبير في التنمية المستدامة و الناشط مع مملكة 'أطلنتس' الافتراضية فتحي بن حميدة لدى تدخله اليوم الخميس ببرنامج هنا تونس على اذاعة الديوان, انه تم تقديم مطلب لوزارتي الخارجية و الثقافة و رئاسة الحكومة لفتح مكتب نشاط لهذه المملكة في تونس .
وأفاد بن حميدة أنه تم وضع دستور للمملكة التي طلبت من الأمم المتحدة الاعتراف بها لافتا الى أنها تتكون من حكومة قائمة على اللامركزية و تسعى الى أن تكون على أرض الواقع .
ولفت بن حميدة الى أن لديه اتصالا برئيس حكومة أطلنتس الافتراضية مشيرا الى أن الملك رجل أعمال يتنقل من بلاد الى أخرى.
وقال ان فكرة هذه المملكة منبثقة عن ثلة من المفكرين و الادباء و ناشطين في مجال حقوق الانسان من مختلف الجنسيات خاصة العربية.
وأشار بن حميدة انه تونسي و يحمل جنسية بلاده و ليس على استعداد للتخلي عنها مشيرا الى أن بعض الدول أبدت رغبتها في تبني دستور مملكة اطلنتس و استعدادها للتعاون معها
وكان الحزب الدستوري الحر كشف في بيان بأن نائبة رئيس مجلس النواب سوسن مبروك عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة ".
وقال الحزب انه بحسب الوثائق المتوفرة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ،هي دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها.
وأفاد بن حميدة أنه تم وضع دستور للمملكة التي طلبت من الأمم المتحدة الاعتراف بها لافتا الى أنها تتكون من حكومة قائمة على اللامركزية و تسعى الى أن تكون على أرض الواقع .
ولفت بن حميدة الى أن لديه اتصالا برئيس حكومة أطلنتس الافتراضية مشيرا الى أن الملك رجل أعمال يتنقل من بلاد الى أخرى.
وقال ان فكرة هذه المملكة منبثقة عن ثلة من المفكرين و الادباء و ناشطين في مجال حقوق الانسان من مختلف الجنسيات خاصة العربية.
وأشار بن حميدة انه تونسي و يحمل جنسية بلاده و ليس على استعداد للتخلي عنها مشيرا الى أن بعض الدول أبدت رغبتها في تبني دستور مملكة اطلنتس و استعدادها للتعاون معها
وكان الحزب الدستوري الحر كشف في بيان بأن نائبة رئيس مجلس النواب سوسن مبروك عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة ".
وقال الحزب انه بحسب الوثائق المتوفرة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ،هي دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها.
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