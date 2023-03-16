سوسن مبروك " تم التلاعب بصورتي ورفعوا علم تونس ووضعوا علم دولة اطلنتس الوهمية"

قالت نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك في مداخلة عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" ان الصورة التي نشرها الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بمملكة اطلنتس غير صحيحة وتم التلاعب بها.
وأضافت " لقد تم رفع العلم التونسي ووضع علم اخر وانا لا انتمي سوى للدولة التونسية" مشددة على انها نشرت سيرتها الذاتية للعموم وللدولة التونسية.
وتابعت سوسن مبروك " لا علاقتي لا من قريب ولا من بعيد بهذه الدولة الوهمية لكن في المقابل لدي علاقات مع عدد من المنظمات الدولية".
وكان الحزب الدستوري الحر كشف في بيان بأن نائبة رئيس مجلس النواب سوسن مبروك عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة ".
وقال الحزب انه بحسب الوثائق المتوفرة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ،هي دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها.
وأضافت " لقد تم رفع العلم التونسي ووضع علم اخر وانا لا انتمي سوى للدولة التونسية" مشددة على انها نشرت سيرتها الذاتية للعموم وللدولة التونسية.
وتابعت سوسن مبروك " لا علاقتي لا من قريب ولا من بعيد بهذه الدولة الوهمية لكن في المقابل لدي علاقات مع عدد من المنظمات الدولية".
وكان الحزب الدستوري الحر كشف في بيان بأن نائبة رئيس مجلس النواب سوسن مبروك عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف "بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة ".
وقال الحزب انه بحسب الوثائق المتوفرة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ،هي دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها.
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