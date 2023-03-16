تسلّمت ولاية القصرين، يوم الأربعاء، من شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس، 13 كرسيا متحركا لفائدة تلاميذ وطلبة من ذوي الاحتياجات الخصوصية وجرحى العمليات الإرهابية بالجهة، وفق لطفي العيادي، رئيس هذه الشبكة.



وأوضح العيادي في تصريح إعلامي، أنه تم تسليم جهة القصرين، "13 كرسيا متحركا، منها 9 كراسي آلية للتلاميذ والطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة وكرسيان لسيدتين أصيبتا جراء إنفجار ألغام بالجهة وكرسيان لأبطال المؤسسة الأمنية جرحى العمليات الإرهابية"، قائلا إن هذه البادرة التضامنية "تأتي في إطار مشروع إجتماعي وإنساني راق، تنفذه شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس ويتضمن تسليم 259 كرسيا متحرّكا لطلبة العلم، من تلاميذ وطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك جرحى العمليات الارهابية بكامل ربوع تونس، بهدف معاضدة مجهودات الدولة في مجال توفير شروط جودة الحياة للمواطن التونسي وترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص وتذليل الصعوبات لدى أبناء تونس الحاملين للإعاقة، حتى يعتمدوا على أنفسهم ويساهموا في نحت مستقبل تونس".



وأضاف في سياق متصل، أن الشبكة نحجت في توزيع 700 لوحة للمكفوفين وساهمت في تمكين 3 عائلات من مورد رزق قار، مضيفا أنه سيتم في النصف الثاني من شهر رمضان، تهيئة قاعة عمليات القسم الجامعي لطب وجراحة العيون بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مع دعمها بتجهيزات في سبيل مساعدة مرضى العيون من إجراء عملياتهم بهذا القسم وتجنيبهم عناء ومشقة التنقل إلى المستشفيات الجامعية البعيدة.



يُذكر أن مشروع الكراسي المتحركة، مموّل من قبل الأمانة العامة للأوقاف الكويتية وتحت إشراف جمعية التنمية الخيرية الكويتية.



