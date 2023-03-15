ليلى الحداد تهاجم فاطمة المسدي: ماضيك ما يشرفش....!؟

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 11:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
هاجمت القيادية بحركة الشعب ليلي الحداد النائبة بالبرلمان الجديد فاطمة المسدي بسبب تصريحاتها حول عدد نواب حركة الشعب وفوز قيادات سابقين في حركة نداء تونس بمقاعد في البرلمان الجديد.

ونشرت الثلاثاء 14 مارس، ليلى الحداد تدوينة خاطبت فيها فاطمة المسدي قائلة " عندك حق تنكر في ماضيك لأنه ما يشرفش أما نحن ابناء حركة الشعب نتشرف بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا".

يذكر ان فاطمة المسدي اعتبرت ان حجم حركة الشعب في البرلمان الجديد صغير جدا في اشارة الي ان الحركة لن تكون وازنة في البرلمان.

تجدر الاشارة في المقابل الي ان حركة الشعب كانت أكدت أن لديها حوالي 31 نائب في البرلمان الجديد بينهم 11 نائبا ترشحوا باسم الحركة.


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