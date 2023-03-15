حمادي بن جاب الله : " الدستور الحالي ماهوش دستور وجراد يرد "ما هذا الاستعلاء ويؤسفني أن يكون هناك أستاذ جامعي بهذا المستوى"

قال الأستاذ الجامعي حمادي بن جاب الله ان البرلمان الحالي برلمان غير شرعي ويمكن ان يتحول لشرعي في حال قام بإعادة كتابة دستور جديد مضيفا " الدستور الحالي ماهوش دستور وهذا موقف جميع الأساتذة والمفكرين في تونس".
وقال " لم يحصل ان شخصا كتب دستورا في اية دولة منذ تأسيس الديمقراطيات".
وقد رفض بن جاب الله الرد على سؤال لل"كرونيكور" رياض جراد ليرد عليه الاخير " ما هذا الاستعلاء ويؤسفني أن يكون هناك أستاذ جامعي بهذا المستوى".
وقد رد بن جاب الله قائلا " كنت من بين القلائل الذين رفضوا التجاوزات في مختلف العهود ولن اقبلها اليوم".
وقال " لم يحصل ان شخصا كتب دستورا في اية دولة منذ تأسيس الديمقراطيات".
وقد رفض بن جاب الله الرد على سؤال لل"كرونيكور" رياض جراد ليرد عليه الاخير " ما هذا الاستعلاء ويؤسفني أن يكون هناك أستاذ جامعي بهذا المستوى".
وقد رد بن جاب الله قائلا " كنت من بين القلائل الذين رفضوا التجاوزات في مختلف العهود ولن اقبلها اليوم".
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