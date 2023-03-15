حمادي بن جاب الله : " الدستور الحالي ماهوش دستور وجراد يرد "ما هذا الاستعلاء ويؤسفني أن يكون هناك أستاذ جامعي بهذا المستوى"

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 08:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الأستاذ الجامعي حمادي بن جاب الله ان البرلمان الحالي برلمان غير شرعي ويمكن ان يتحول لشرعي في حال قام بإعادة كتابة دستور جديد مضيفا " الدستور الحالي ماهوش دستور وهذا موقف جميع الأساتذة والمفكرين في تونس".
وقال " لم يحصل ان شخصا كتب دستورا في اية دولة منذ تأسيس الديمقراطيات".

وقد رفض بن جاب الله الرد على سؤال لل"كرونيكور" رياض جراد ليرد عليه الاخير " ما هذا الاستعلاء ويؤسفني أن يكون هناك أستاذ جامعي بهذا المستوى".
وقد رد بن جاب الله قائلا " كنت من بين القلائل الذين رفضوا التجاوزات في مختلف العهود ولن اقبلها اليوم".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263315



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 15 مارس 2023 | 23 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:51 12:35 06:31 05:05
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1218°-1121°-922°-1221°-12
  • Avoirs en devises
    22327,3

  • (14 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32333 DT        1$ =3,13107 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 mars)   1038,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   