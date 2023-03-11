الناشطة الحقوقية أحلام بالحاج في ذمّة الله

الناشطة الحقوقية أحلام بالحاج في ذمّة الله

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 19:55 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تُوفيت الناشطة الحقوقية أحلام بالحاج، مساء يوم السبت 11 مارس 2023، عن عمر يناهز الـ 59 عاما.

وولدت أحلام بالحاج عام 1964 في قربة من ولاية نابل، وهي طبيبة نفسيّة للأطفال وأستاذة مساعدة في الطب. وقد شغلت مسؤولية الكتابة العامة للنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين إلى حين وفاتها.

وعُرفت الفقيدة بنشاطها من أجل الديمقراطية وحقوق المرأة في تونس وتولت مرتين رئاسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263148



En continu...

Toutes les news...
الأحد 12 مارس 2023 | 20 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:49 12:36 06:35 05:09
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1422°-1123°-1118°-1017°-10
  • Avoirs en devises
    22393,8

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1100,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   