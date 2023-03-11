الناشطة الحقوقية أحلام بالحاج في ذمّة الله

تُوفيت الناشطة الحقوقية أحلام بالحاج، مساء يوم السبت 11 مارس 2023، عن عمر يناهز الـ 59 عاما.



وولدت أحلام بالحاج عام 1964 في قربة من ولاية نابل، وهي طبيبة نفسيّة للأطفال وأستاذة مساعدة في الطب. وقد شغلت مسؤولية الكتابة العامة للنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين إلى حين وفاتها.



وعُرفت الفقيدة بنشاطها من أجل الديمقراطية وحقوق المرأة في تونس وتولت مرتين رئاسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.



"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



