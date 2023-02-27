وفاء الشاذلي: انطلاق الابحاث ضد سفيان طوبال وبن تيشة ومحمد الطرودي في تهم تبييض الاموال

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 08:37قراءة: 0 د, 26 ث
      
كشفت المحامية وفاء الشاذلي أن اليوم سوف تنطلق الأبحاث في حق كل من الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا ومحمد الطرودي نائب سابق و قيادي بنداء تونس ونور الدين بن نتيشة المستشار الاول للرئيس الباجي قايد السبسي و قيادي بنداء تونس وسفيان طوبال نائب سابق و قيادي بقلب تونس و تتمثل الاحالات وفق الشاذلي في شبهات الارتشاء و تبييض الاموال و الاثراء الفاحش و تهريب عملة ..".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262377



En continu...

Toutes les news...
نزول جمرة الماء
الاثنين 27 فيفري 2023 | 7 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:42 12:39 06:53 05:27
Babnet
11°
Babnet18°Babnet% 76:الرطــوبة
تونــسBabnet
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-912°-712°-615°-811°-8
  • Avoirs en devises
    22316,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   937,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   