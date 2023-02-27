وفاء الشاذلي: انطلاق الابحاث ضد سفيان طوبال وبن تيشة ومحمد الطرودي في تهم تبييض الاموال

كشفت المحامية وفاء الشاذلي أن اليوم سوف تنطلق الأبحاث في حق كل من الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا ومحمد الطرودي نائب سابق و قيادي بنداء تونس ونور الدين بن نتيشة المستشار الاول للرئيس الباجي قايد السبسي و قيادي بنداء تونس وسفيان طوبال نائب سابق و قيادي بقلب تونس و تتمثل الاحالات وفق الشاذلي في شبهات الارتشاء و تبييض الاموال و الاثراء الفاحش و تهريب عملة ..".