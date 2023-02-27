كشفت المحامية وفاء الشاذلي أن اليوم سوف تنطلق الأبحاث في حق كل من الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا ومحمد الطرودي نائب سابق و قيادي بنداء تونس ونور الدين بن نتيشة المستشار الاول للرئيس الباجي قايد السبسي و قيادي بنداء تونس وسفيان طوبال نائب سابق و قيادي بقلب تونس و تتمثل الاحالات وفق الشاذلي في شبهات الارتشاء و تبييض الاموال و الاثراء الفاحش و تهريب عملة ..".
وفاء الشاذلي: انطلاق الابحاث ضد سفيان طوبال وبن تيشة ومحمد الطرودي في تهم تبييض الاموال
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