قريبا.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري في زيارة الى تونس

Publié le Dimanche 26 Février 2023 - 12:55قراءة: 0 د, 24 ث
      
علم موقع باب نات أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر سيؤدي خلال الأيام القليلة القادمة زيارة مهمة تعتبر هي الابرز لمسؤول قطري منذ فترة.

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وسيكون ضمن جدول أعماله المشاركة في اشغال مؤتمر وزراء الداخلية العرب بصفته وزيرا للداخلية بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات الجمهورية التونسية بصفته رئيسا لمجلس الوزراء القطري.




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