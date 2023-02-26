قريبا.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري في زيارة الى تونس

علم موقع باب نات أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر سيؤدي خلال الأيام القليلة القادمة زيارة مهمة تعتبر هي الابرز لمسؤول قطري منذ فترة.
اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر
وسيكون ضمن جدول أعماله المشاركة في اشغال مؤتمر وزراء الداخلية العرب بصفته وزيرا للداخلية بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات الجمهورية التونسية بصفته رئيسا لمجلس الوزراء القطري.
اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر
وسيكون ضمن جدول أعماله المشاركة في اشغال مؤتمر وزراء الداخلية العرب بصفته وزيرا للداخلية بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات الجمهورية التونسية بصفته رئيسا لمجلس الوزراء القطري.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 262346