محمد عبو: راشد الغنوشي خارج السجن بقرار من قيس سعيد

قال الوزير السابق محمد عبو في حوار عبر أمواج "إذاعة اي أف ام" اليوم الاربعاء أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خارج السجن بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد.وأضاف محمد عبو " للأسف الشديد قيس سعيد عوض أن يريح الشعب من " هم النهضة" ويعيد دولة القانون والمؤسسات استمر في سياسة ضرب الدولة".وندد محمد عبو باعتقال معارضين بتهم التامر على أمن الدولة قائلا " هذه التهم لا معنى لها ...".