محمد عبو: راشد الغنوشي خارج السجن بقرار من قيس سعيد

محمد عبو: راشد الغنوشي خارج السجن بقرار من قيس سعيد

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 16:19 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قال الوزير السابق محمد عبو في حوار عبر أمواج "إذاعة اي أف ام" اليوم الاربعاء أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خارج السجن بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف محمد عبو " للأسف الشديد قيس سعيد عوض أن يريح الشعب من " هم النهضة" ويعيد دولة القانون والمؤسسات استمر في سياسة ضرب الدولة".
وندد محمد عبو باعتقال معارضين بتهم التامر على أمن الدولة قائلا " هذه التهم لا معنى لها ...".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 261777

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2023 à 16h 27m |           
يحبها سباقة وجراية وما تاكلش شعير. تصوّروا محمد عبّو إلّي يحتج على المنقلب قيس سعيد وسياسته يطلب منّو باش يخلصو من النهضة. توّا هذا يجي سياسي ؟؟؟؟

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2023 à 16h 25m |           
اكبر كارثة عرفتها تونس على الاطلاق هو محمد عبو.



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