بطاقة ايداع بالسجن في حق نور الدين البحيري

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 19:31 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف ديلو، أن البحيري مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بخصوص تصريح له يوم 8 جانفي 2023 يتعلق بالتحركات المناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن إصدار بطاقة الإيداع بالسجن تم دون نقاش في الأصل لأن وضعية البحيري الصحية لم تكن تسمح بذلك.

يذكر أنه تم مساء أمس الإثنين، إيقاف كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي.







Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261671

Hamditch  (Tunisia)  |Mardi 14 Février 2023 à 20h 32m |           
بخصوص تصريح له يوم 8 جانفي 2023 يتعلق بالتحركات المناهضة" لرئيس الجمهورية قيس سعيد"
الشعب "ما يوريدش" و فد مالحكايات الفارغة



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