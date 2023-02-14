وفاء الشاذلي للطبوبي " بعد حملة الإيقافات شنوة أحوالك"

وجهت المحامية وفاء الشاذلي رسالة الى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد حملة الإيقافات الأخيرة.
وكتبت وفاء الشاذلي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية" زعمة شنوة احوالو الطبوبي ماسمعناش رأيو في اللي صاير"..
وكانت وفاء الشاذلي أفادت الاثنين 2 جانفي، وجود معلومات مؤكدة بان وزيرة العدل تتجه الى فتح قضايا من اين لك هذا و هو برنامجها لسنة 2023.
وقالت الشاذلي ان الوزيرة كونت لجنة لجمع المؤيدات والتقصي للبحث في أملاك الامناء العامين للأحزاب والمنظمات وعلى رأسهم حركة النهضة.
وقالت انه وحسب مايتم تداوله في الكواليس فقد تم جمع مؤيدات تخص أمين عام الاتحاد الطبوبي وتبين أنه ينحدر من عائلة فقيرة و قبل 2011 كان يشتغل بالمسلخ البلدي(بطوار) بباجة وترقى في العمل النقابي.
واضافت بأنه و بالبحث في ممتلكاته بادارة الملكية و القباضةالمالية و باللاطلاع على شهادات الملكية و عقود الشراء تبين انه يملك عدد 14 عقارا و متسوغ ل 8 عقارات يستغلها لصالحه منها زوز عقارات من املاك الدولة !!!
وتساءلت قائلة " فهل سنرى في الايام القادمة مصادقة على هذه التسريبات !!؟؟".
وكتبت وفاء الشاذلي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية" زعمة شنوة احوالو الطبوبي ماسمعناش رأيو في اللي صاير"..
وكانت وفاء الشاذلي أفادت الاثنين 2 جانفي، وجود معلومات مؤكدة بان وزيرة العدل تتجه الى فتح قضايا من اين لك هذا و هو برنامجها لسنة 2023.
وقالت الشاذلي ان الوزيرة كونت لجنة لجمع المؤيدات والتقصي للبحث في أملاك الامناء العامين للأحزاب والمنظمات وعلى رأسهم حركة النهضة.
وقالت انه وحسب مايتم تداوله في الكواليس فقد تم جمع مؤيدات تخص أمين عام الاتحاد الطبوبي وتبين أنه ينحدر من عائلة فقيرة و قبل 2011 كان يشتغل بالمسلخ البلدي(بطوار) بباجة وترقى في العمل النقابي.
واضافت بأنه و بالبحث في ممتلكاته بادارة الملكية و القباضةالمالية و باللاطلاع على شهادات الملكية و عقود الشراء تبين انه يملك عدد 14 عقارا و متسوغ ل 8 عقارات يستغلها لصالحه منها زوز عقارات من املاك الدولة !!!
وتساءلت قائلة " فهل سنرى في الايام القادمة مصادقة على هذه التسريبات !!؟؟".
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