إيقاف البشير العكرمي والطيب راشد

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 19:59 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تم اليوم الأحد 12 فيفري 2023، ايقاف القاضي المعزول ووكيل الجمهورية الاسبق بشير العكرمي، وايقاف الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب والقاضي المعزول الطيب راشد، حسب ما اكدته المحامية وفاء الشاذلي.

ويواجه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي تهما بإخفاء ملفات ووثائق في علاقة بقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقد قرر المجلس الأعلى للقضاء العدلي في 2020 نقلة العكرمي من وكالة الجمهورية إلى مصالح الشؤون الجزائية بوزارة العدل وقد اعترض على ذلك القرار وصدر حكم لصالحه، وبعد أن انكشفت المعركة بينه وبين الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وأصبحت علنية تم تقديم شكايات في الغرض الى التفقدية العامة بوزارة العدل وتقرر إحالتهما على مجلس التأديب بالمجلس الذي قرر إيقافهما عن العمل وإحالة ملفيهما على النيابة العمومية للبحث في شبهة جرائم فساد وأخرى إرهابية.

وبعد أن تم تركيز المجلس المؤقت الأعلى للقضاء وحلّ المجلس السابق، صدر الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في جوان 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية فكان العكرمي من ضمن المعفيين ولم يتم قبول طعنه لدى القضاء الإداري بسبب التتبعات الجزائية.
يذكر ان رئيس الجهورية قيس سعيد، في اخر لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال، أكد وجود تلاعب بملفات واخفاء مؤيدات تتعلق بملف قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261548

Sayada  (France)  |Dimanche 12 Février 2023 à 21h 19m |           
خمسة و خميس على ما جاب الكيس



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