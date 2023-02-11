إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيّف

علمت اذاعة موزاييك أنه تم ظهر اليوم السبت 11 فيفري 2023 إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف من قبل فرقة أمنية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها.
وأكد مصدر مقرّب جدّا من رجل الأعمال كمال اللطيف لموزاييك أن أعوانا بالزي المدني قاموا بإيقاف الأخير من منزله الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وحسب نفس المصدر, فإن إيقاف كمال اللطيف له علاقة بالأبحاث التي أوقف من أجلها صباح اليوم السبت أيضا الناشط السياسي خيام التركي .
وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها.
وأكد مصدر مقرّب جدّا من رجل الأعمال كمال اللطيف لموزاييك أن أعوانا بالزي المدني قاموا بإيقاف الأخير من منزله الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وحسب نفس المصدر, فإن إيقاف كمال اللطيف له علاقة بالأبحاث التي أوقف من أجلها صباح اليوم السبت أيضا الناشط السياسي خيام التركي .
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