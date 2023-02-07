تركيا: العثور على الشابة التونسية جيهان الغرياني

تركيا: العثور على الشابة التونسية جيهان الغرياني

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 09:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت ريم الغرياني في برنامج ''أحلى صباح'' على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 أنّه تم العثور على شقيقتها استاذة الانقليزية جيهان الغرياني بعد أن فقدت في منطقة هاتاي التركية جرّاء الزلزال الذي ضرب وسط جنوب البلاد أمس الاثنين.

وأكدت أنه تم الاتصال بها والتأكد من سلامتها بعد تمكنها من مغادرة منزلها فور وقوع الزلزال، مضيفة ''هي في حالة جيّدة وتم اجلاؤها وعدد من السكان الى منتزه بعيد عن المباني".

وقالت ريم الغرياني "الاتصال بشبكة الهاتف في المنطقة المنكوبة صعب.. وجيهان لم تستطع شحن هاتفها لهذا كان الاتصال صعبا...".

وتقدمت ريم الغرياني بالشكر لكل من قدم يد المساعدة وشارك في عمليات البحث عن شقيقتها.







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